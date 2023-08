Die 24-Stunden-Pflege stößt in Salzburg an ihre Grenzen

Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung daheim wird im Herbst angehoben. Trotzdem ist die Situation schwierig wie nie zuvor - vor allem in der Landeshauptstadt. Ein Salzburger Duo arbeitet daher an einer Plattform für faire Pflege.

In Salzburg wird der Mangel an Pflegekräften zu einem immer größer werdenden Problem.

Der Fall einer 99-Jährigen sorgt weiter für Aufregung. Die Seniorin aus Salzburg musste ein Jahr im Krankenhaus bleiben, weil für sie kein Platz in einem Seniorenheim gefunden wurde. Erst nach längerer Suche zeigten sich die Verantwortlichen des Seniorenheims in Abtenau bereit, die Frau aufzunehmen. Seither wird darum gestritten, wer die Kosten trägt. Jetzt sind Private dabei einzuspringen.

Die Wartelisten für die Heime sind lang. Zumindest abpuffern könnte man die Situation im stationären Bereich, indem man in die häusliche Pflege - als Vorstufe - investiert. Doch auch hier hakt es mittlerweile gewaltig.

Das Hilfswerk hat keine weiteren Kapazitäten

Sieglinde Dürager hat derzeit alle Hände voll zu tun. Sie ist eine sogenannte "Case Managerin" beim Salzburger Hilfswerk. In dieser Rolle organisiert sie in der Landeshauptstadt die 24-Stunden-Betreuung von Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ein selbstständiges Leben zu führen. "Ich habe derzeit 14 Klienten, die eine Betreuung brauchen."

Die Betreuerinnen und Betreuer, die Dürager ihren Klienten zuteilt, kommen zum größten Teil aus Osteuropa, sprich Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei. Als Voraussetzung ist eine Ausbildung als Haushaltshilfe erforderlich, die bei uns auch anerkannt wird. "Jede Ausbildung darüber hinaus ist natürlich noch besser", so Dürager.

In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach einer 24-Stunden-Betreuung enorm gestiegen. "Ich werde laufend kontaktiert, aber es fehlen uns derzeit die Kapazitäten, um neue Kunden aufzunehmen." Dürager spricht regelmäßig mit den Klienten, ob sie mit der Betreuung zufrieden sind. Alle drei Monate erstellt sie einen Bericht.

Die Anzahl der Pflegefälle steigt

Die Situation wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Die Prognosen der Statistik Austria gehen davon aus, dass in zwölf Jahren jeder vierte Österreicher über 65 Jahre alt sein wird. Dadurch steigen auch die Pflegefälle in den Familien. Die Seniorenheime wurden um viele Millionen Euro ausgebaut. Heute sind ganze Stationen gesperrt, weil zu wenig Pflegepersonal aufzutreiben ist.

Die Betreuung alter Menschen in den eigenen vier Wänden lastet häufig auf den Schultern der Angehörigen, und hier meistens auf denen der Frauen. Zudem besteht das Problem, dass die älteren Menschen vielfach zu wenig Pension erhalten, um sich die Betreuung zu leisten, die im Schnitt 2500 bis 2600 Euro kostet.

160 Euro mehr an Förderung

Ab Herbst soll daher die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung von Pflegebedürftigen daheim angehoben werden, heißt es. Es soll um 160 Euro mehr geben - statt 640 Euro also rund 800 Euro, sofern zwei selbstständige Personenbetreuer zum Einsatz kommen. Werden die Betreuer angestellt, gibt es statt 1280 Euro dann 1600 Euro. Damit wird allerdings nur ein Wertverlust abgeglichen, der seit 15 Jahren nicht mehr angepasst wurde, betonen alle Branchenvertreter. Die Betreuerinnen und Betreuer bezahlen ihre Sozialversicherung selbst und bekommen 85 bis 90 Euro täglich: fürs Kochen, Waschen, Putzen und leichte Pflegearbeit. Das Ganze ist im Hausbetreuungsgesetz geregelt, das 2007 in Kraft getreten ist.

Zwei Salzburger arbeiten an einer Plattform für Pflege

Der Salzburger Rechtsanwalt Johann Schilchegger übt Kritik an diesem Gesetz. "Der arbeitsrechtliche Schutz entfällt, etwa bezogen auf Arbeitszeitbeschränkungen, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubs-, Sonderzahlungs- und Mindestlohnansprüche", sagt Schilchegger, der mit dem Unternehmensberater Andreas Gruber an einer Plattform zum Thema faire Pflege arbeitet.