Die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg sinkt weiter

Aktuell sind 1448 Salzburgerinnen und Salzburger an Covid-19 erkrankt - um 23 weniger als am Mittwoch. In den Spitälern liegen 47 Coronapatienten - elf davon auf der Intensivstation. Bislang sind 600 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Zahl der aktiv infizierten Personen in Salzburg sinkt weiter - um 23 auf 1448. Infizierte nach Bezirken laut EMS im Vergleich zur letzten Meldung: Pongau 156 (minus 12), Tennengau 155 (plus 6), Lungau 29 (plus 3), Stadt Salzburg 577 (minus 9), Flachgau 401 (minus 17) und Pinzgau 130 (plus sechs). Derzeit befinden sich 47 Covid-19-Patienten im Spital, davon elf auf der Intensivstation. Am Mittwoch waren es 55 - davon elf auf der Intensivstation. Es gab bisher 600 Todesfälle (plus 1) in Zusammenhang mit Covid-19. Der zusätzliche Todesfall betrifft einen 87-jährigen Flachgauer, der nicht geimpft war.



Die Stadt Salzburg ragt mit einer Inzidenz von 207,2 heraus

Laut Landesstatistik liegt die 7-Tage-Inzidenz mit Stand vom Donnerstag um 8.30 Uhr bei 147,5. Wesentlich höher sind die Zahlen in Wien (194,4) und Oberösterreich (190,5). Weiters: Tirol (80,0), Burgenland (81,1), Kärnten (101,4), Steiermark (104,8), Vorarlberg (109,7) und Niederösterreich (132,9). Der Durchschnitt in Österreich liegt bei 144,0. Die 7-Tage-Inzidenz nach Bezirken in Salzburg: Pongau 95,8, Pinzgau 100,9, Lungau 139,2, Flachgau 141,0, Tennengau 150,8 und Stadt Salzburg 207,2.