Die Angst vor dem "bösen" Wolf in Salzburg

Im Jahr 2017 konnte in Salzburg kein Wolf nachgewiesen werden. Die Diskussion über seine Bejagung wird dennoch mit Vehemenz geführt.

Kaum jemand bekommt ihn zu Gesicht, aber dennoch wird derzeit heftig über ihn diskutiert: den Wolf. In den vergangenen Wochen verlangten unter anderem die Agrarreferenten aller neun Bundesländer, der Dachverband Jagd Österreich, die Almwirtschaft Österreich und der Salzburger Bauernbund, dass der Wolf weniger stark geschützt wird. Auch die neue deutsche Bundesregierung will sich dafür einsetzen. Die Entscheidung liegt bei der EU. Sie schützt den Wolf im Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) streng. Ziel ist ein guter Erhaltungszustand in jedem EU-Land mit Wolf-Vorkommen. Die Wolf-Kritiker wünschen, dass er in den Anhang V kommt. Dann wären Ausnahmegenehmigungen zur Bejagung möglich. Organisationen wie der WWF und der Naturschutzbund wehren sich.