Die Architekturgeschichte des Kurortes wird fortgeschrieben

Die Baugeschichte Bad Gasteins ist außergewöhnlich, nicht umsonst wird der Ort auch Manhattan der Alpen genannt. Nun herrscht wieder eine rege Bautätigkeit. Das wird die nächsten Jahre so bleiben. Dazu auch ein Interview mit Bürgermeister Gerhard Steinbauer.

Bad Gastein ist der Pongauer Ort, über den am öftesten und regelmäßig international berichtet wird. Gerade auch das deutsche Feuilleton schreibt vom "Steinernen Dornröschen", das aus dem Schlaf erwacht und vom "Wolkenkratzerdorf" in den Alpen. Ein Anlaufpunkt für Hipster, und Künstler sei der Ort, zudem intellektuell und künstlerisch inspirierend. Nun, das ist Bad Gastein schon lange. So schrieb etwa Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (Sisi) anlässlich eines Besuches im Kurort im Jahr 1885 in ihr poetisches Tagebuch:

"Brausende Wasser, ...