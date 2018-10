Die Armengräber rücken in das Zentrum des Kommunalfriedhofs

Urnenbestattungen sind seit heuer in Salzburg auch für verarmte Menschen möglich. In der neuen Grabstätte wurden bislang 45 Urnen bestattet. Christian Stadler, Chef der Stadtgärten, spricht bei der Wahl des Bestattungsortes auch von "Symbolkraft".

Bisher waren die Sozialgräber (vulgo "Armengräber") am Salzburger Kommunalfriedhof im südöstlichen Bereich angesiedelt - mit schlichten Holzkreuzen versehen. Seit heuer finden die Sozialbestattungen am Mittelweg zum Krematorium statt - in der "sozialgemeinschaftlichen Urnengrabstätte".

"Die Gräber waren bisher im letzten Winkel des Friedhofs angesiedelt"

Christian Stadler, Leiter der Stadtgärten im Magistrat: "Bei der Wahl des neuen Bestattungsortes ging es uns auch um die Symbolkraft. Bisher waren die sogenannten Armengräber im letzten Winkel des Friedhofs angesiedelt. Wir haben die Menschen jetzt bewusst in das Zentrum des Friedhofs geholt." Stadler: "Bei den Verstorbenen handelt es sich um Menschen, um die sich nach dem Tod keiner mehr kümmert. Das kann durchaus auch die alte Nachbarin ums Eck sein." Die Kosten für die Bestattung übernimmt das Sozialamt beziehungsweise die Stadt Salzburg.

Umstellung im Salzburger Leichen- und Bestattungsgesetz

Vier Mal pro Jahr findet eine Verabschiedungsfeier für mittellose Verstorbene statt - in der Aussegnungshalle am Kommunalfriedhof. Heuer gab es bereits drei Termine - für insgesamt 45 Urnenbestattungen. Am 19. Dezember um 15 Uhr ist die letzte Verabschiedungsfeier in diesem Jahr geplant. Ein Hintergrund für die Umstellung auf dem Kommunalfriedhof: Seit 1. Jänner dürfen auch Menschen kremiert werden, die vermögenslos sind und für die sich keiner zuständig fühlt. Das regelt das Salzburger Leichen- und Bestattungsgesetz.

Der Bereich der bisherigen Sozialgräber bleibt erhalten

Der bisherige Bereich für die Sozialgräber mit ihren schlichten Holzkreuzen bleibt erhalten. Dort werden weiterhin jene Menschen bestattet, die sich das so gewünscht haben oder die aus religiösen Gründen nicht kremiert werden wollen.

