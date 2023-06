Der Wolf breitet sich aus. Der Schutzstatus des Beutegreifers sollte gesenkt werden, meint der Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock.

Der Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock, geht von drei bis vier Wölfen aus, die sich derzeit in Salzburg aufhalten. Ein Wolfsrudel gebe es im Bundesland noch nicht. Allerdings sollen im benachbarten Kärnten bereits vier Rudel leben. Fünf Wölfe davon wurden bereits erlegt. "Eine gewisse Bejagung gefährdet sicher nicht den Bestand", sagt Stock.

Um die Herden in den Almen zu schützen, wurden in den vergangenen Jahren im Land Salzburg 750.000 Euro in den Herdenschutz investiert. Die Maßnahmen wurden hauptsächlich in Hofnähe getätigt. Auf den Almen haben sie weniger Sinn, weil die Bauern meist wenige Schafe auftreiben und das Gebiet sehr groß ist. Hirtenhunde und ein Hirte sind erst ab einer Herde von 500 Tieren sinnvoll. Allerdings verteidigt der Hund seine Schützlinge gegen jeden Eindringling. Auch gegen Touristen und Wanderer.

Stock sieht es - bei all der Dramatik der gerissen Schafe im Pinzgau und in Rußbach - auch positiv, dass weite Teile Europas Schwierigkeiten mit der Rückkehr des Wolfes haben. Rund 30.000 Wölfe halten sich laut Experten in Europa auf, der russische Teil Europas ist dabei nicht mitgerechnet. "Die Art ist nicht mehr gefährdet. Wir können uns gemeinsam mit den anderen Regionen der ARGE Alp stark machen, dass der Schutzstatus des Wolfes herabgesetzt wird. Aber das wird dauern. Daher müssen wir vorerst sozusagen eigene Lösungen finden", sagt der Wolfsbeauftragte.