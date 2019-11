Die Aufräumarbeiten in Salzburg gehen weiter - B311 wieder offen

Einige Straßensperren konnten am Donnerstag aufgehoben werden. Die Einsatzkräfte arbeiten weiter auf Hochdruck. Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres wird verlängert. 33 Häuser sind evakuiert.

Die Lage im vom Starkregen getroffenen Gebiet hat sich heute weiter entspannt. Die Pinzgauer Straße (B 311) und weitere Straßensperren konnten aufgehoben werden. Die Aufräumarbeiten nach den Unwetterschäden im Pinzgau, Pongau sowie Lungau gehen weiter.

In Thumersbach sind sechs Häuser nicht bewohnbar

In Thumersbach sind nach wie vor sechs Häuser auf Grund einer drohenden Mure nicht bewohnbar. Hier arbeiten die Einsatzkräfte auf Hochdruck, um die gefährliche Rutschmasse zu beseitigen. "Alles was wir an schwerem Gerät haben, ist im Einsatz", sagte Pinzgaus Katastrophenschutz-Referent Manfred Pongruber. Ein Bagger ist dabei, die Masse wegzuschaufeln und eine Retentionsfläche zu schaffen. Am Freitag soll ein weiterer Bagger angefordert und der Assistenzeinsatz des Bundesheeres soll verlängert werden.



Im Pongau sind weiterhin 27 Häuser evakuiert

"Langsam kehrt wieder Normalität ein. Die B311 ist seit 16.00 Uhr wieder offen und die Verbindung nach Bad Gastein funktioniert. Die Gasteiner Bundesstraße L167 bleibt noch länger gesperrt", sagt Norbert Paßrucker. Sicherungsarbeiten finden aktuell in Bad Hofgastein statt, wo ein Schutzdamm errichtet wird, um vier Häuser im Ortsteil Felding vor einer drohenden Mure zu schützen. Auch im Pongau wurde der Assistenzeinsatz des Bundesheers verlängert. Die Soldaten bleiben bis Dienstag in der Gemeinde Bad Hofgastein. Weiterhin bleiben 27 Häuser für die kommenden Tage evakuiert - 22 in Bad Hofgastein, drei in Großarl und zwei in Bad Gastein.



Embacher Landesstraße noch länger gesperrt

Die L266 Embacher Landesstraße zwischen Maria Elend und Anger wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. "Der Straßenkörper ist durch die Unterspülung schwer beschädigt", berichtet Stefan Oberaigner von der Straßenmeisterei Pinzgau. Die Aufräumarbeiten dauern an. Außerdem muss die Stabilität von der Straßenmeisterei und einem Experten der Landesgeologie begutachtet werden. Mindestens zwei bis drei Wochen bleibt die Sperre noch aufrecht. Embach ist jedoch von Lend aus erreichbar.



Lungau: Sicherungsarbeiten werden durchgeführt

Auch im Lungau werden die Aufräumarbeiten fortgesetzt - vor allem in den betroffenen Gemeinden Zederhaus, Muhr und Ramingstein. Alle Straßen sind wieder offen. "Wir sind dabei Bach- und Grabenrückführungen durchzuführen sowie Verklausungen zu lösen und Objekte zu schützen", berichtet Lungaus Katastrophenschutz-Referent Philipp Santner.



Der Föhn lässt in den kommenden Tagen die Temperaturen steigen

Bernhard Niedermoser von der ZAMG Salzburg sagt, dass es in den nächsten Tagen durch den Föhn zu höheren Temperaturen kommen wird. "Zusätzlich beobachten muss man am Wochenende den prognostizierten Föhnsturm. Derzeit geht man bei der ZAMG von Warnstufe "gelb" aus. Infos: http://warnungen.zamg.at/



Einige Hänge bleiben noch ein paar Tage in Bewegung

"Aufgrund der föhnbedingten verstärkten Schneeschmelze wird mehr Wasser in den Boden einsickern. Die Hänge werden sich dadurch langsamer stabilisieren. Einzelne Hänge bleiben somit noch für ein paar Tage in Bewegung. Wir können aber feststellen, dass sich viele schon beruhigt haben. Bei der überwiegenden Mehrzahl ist die größte Gefahr überstanden und sie nimmt ab", sagt Gerald Valentin, Geologe des Landes. "Stark labile Hänge werden jetzt auch entwässert bzw. Wohngebäude werden durch Schutzbauwerke gesichert."

Quelle: SN