Die Badesaison in Goldegg ist gerettet

Lange sah es so aus, als ob der Goldegger See heuer gesperrt bleiben würde. Es kam anders.

"Gott sei Dank, dass wir wieder offen haben!", die Erleichterung bei Bademeister Zarko Dragic war groß, als er am vergangenen Freitag erstmals in dieser Saison wieder Badegäste willkommen heißen durfte.

Ganz so euphorisch zeigte sich Reinhard Gesinger-Sparr, der Betreiber der Moorbadeanstalt am Goldegger See nicht. Die vergangenen Monate mit der unklaren Pachtsituation seien doch sehr schwierig gewesen, von einigen Plänen habe man abrücken müssen. Natürlich sei er aber froh, dass nun eine vernünftige Lösung gefunden wurde. Diese sieht ...