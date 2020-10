Die Batterien aufladen

Für kurze Zeit loslassen und die lieben Alten gut versorgt wissen: Angehörigen tut das bitter not. Für sie gibt es jetzt ein neues Modell zur Entlastung.

Seit einem Aufenthalt im Krankenhaus ist für Familie P. aus Anif alles anders. Der Mann braucht Pflege und Unterstützung im Alltag. Die Arbeit erschöpft und laugt aus. Die Zeit, die seine Frau noch für sich hat, ist spärlich geworden. Doch jetzt lächelt Frau P. wieder. Sie hat kürzlich über das Diakoniewerk zum ersten Mal Angehörigenentlastung gebucht. "Ich bin mit einer Freundin essen gegangen und in ein Konzert. Mein Mann und die Pflegerin haben Tennis geschaut, gemeinsam gegessen und sie hat ihm dann bei der Abendpflege geholfen", erzählt P. Sie sei sehr zufrieden und traue sich nun auch, mit ihren Freundinnen einen halben Tag wandern zu gehen oder einen längeren Ausflug zu unternehmen. Diese neue Form der Angehörigenentlastung hat das Land mit Start Anfang Oktober ins Leben gerufen.

Pflegende Angehörige können sich so regelmäßige Auszeiten nehmen. Die Betreuungskraft eines anerkannten Pflegedienstes übernimmt einstweilen die Obhut des Angehörigen im eigenen Lebensumfeld. Jan Bechtold hat den Antrag für Familie P. gestellt. Er ist Einsatzleiter für das Diakoniewerk im Tennengau. Das heißt: Er schickt die Pflegerinnen und Pfleger in die Familien. "Die Praxis zeigt, dass sehr viele Menschen sich in der Pflege völlig aufarbeiten, sie 24/7 präsent sind und dringend etwas Zeit für sich brauchen", sagt er.

Das Angebot werde in seinem Bezirk für die kurze Zeit seiner Existenz schon sehr gut angenommen, fast als ob die Leute darauf gewartet hätten. Neu ist der Zeitraum der Entlastung: von Minimum drei bis maximal sechs Stunden, in die Abendstunden hinein. Bechtold sagt, es würden sich sowohl bestehende Kunden als auch Leute dafür interessieren, die es als erstes niederschwelliges Angebot der Unterstützung betrachten.

Andrea Schmid, stellvertretende Direktorin der Caritas, sieht darin eine Ergänzung zur Haushaltshilfe und Hauskrankenpflege. Voraussetzung ist die Betreuung im selben Haushalt, Pflegestufe 3 und ein Mindestalter von 65 Jahren. Zehn Betreuungsstunden sind pro Monat möglich, ab Pflegestufe 5 sind es 20 Stunden.

Andrea Göldner ist eine Angehörige, die das neue Angebot in Anspruch nimmt. Sie pflegt ihre demente Mutter seit 17 Jahren: "Ich könnte mein Leben nicht genießen ohne diese Gewissheit, dass meine Mutter bestmöglich versorgt ist."

Als der Pflegebedarf laufend stieg und sie 2014 Beruf und Pflege nicht mehr unter einen Hut brachte, gab sie sogar ihren Beruf auf. Seither pflegt die Frau ihre Mutter rund um die Uhr - mithilfe des Lebensgefährten und stundenweiser Hauskrankenpflege.

"Der neue Dienst ist genau das, was bisher gefehlt hat", sagt Göldner. Und: Es kommt - in meinem Fall - jemand von der Caritas, den man schon kennt und der auch Kompetenz hat, jede Situation zu meistern. Da kann ich mit gutem Gewissen für kurze Zeit loslassen."

Die Eigenleistung beträgt laut Andreas Eichhorn, Leiter der Sozialabteilung des Landes, acht Euro für jede Stunde. Bis Ende 2023 hat das Land für das Programm insgesamt 7,4 Millionen Euro budgetiert. Für Ressortchef Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) stellt das neue Angebot eine wichtige Maßnahme dar, denn nach wie vor passieren rund 80 Prozent der Pflege in den privaten Haushalten. Die Gruppe derer, die es betrifft, ist ansehnlich. So pflegen österreichweit rund 800.000 Angehörige Familienmitglieder daheim - mehrheitlich sind es Frauen. Mit insgesamt 205 Millionen Euro nimmt das Budget für Pflege und Betreuung im Land Salzburg heuer übrigens den größten Posten im Sozialbudget ein.