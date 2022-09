Die Bauern schlachten wieder in der Region

Neue Metzgereien und Hofläden an den Landwirtschaftsschulen helfen nicht nur den Schülern, sondern auch den Bauern in der Umgebung.

An der Landwirtschaftsschule in Bruck wird 2023 und 2024 eine neue Schulmetzgerei gebaut. Die Schule stellt außerdem einen eigenen Metzger ein. Hier werden die Schüler künftig in die Grundkenntnisse des Handwerks eingeführt. "Das Schlachten ist dabei das Unangenehmste", sagt Schuldirektor Christian Dullnigg. "Für unsere Schüler ist vor allem das Veredeln des Produkts zu Wurst oder Speck wichtig. Nur bei den veredelten Produkten schaut für den Landwirt Wertschöpfung heraus."

Die Planung für die Metzgerei ist ungewöhnlich. Während das Schlachten ...