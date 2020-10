Die BBU hat einen neuen Coach

Christian Ponz ersetzt beim Nonntaler Basketball-Team überraschend Dejan Ljubinkovic. Ponz war zuvor in den Wiener Leistungszentren sowie bei den Nachwuchs-Nationalteams tätig.

Nach einem zufriedenstellenden Ligastart mit einem Sieg aus zwei Auswärtsspielen muss die Basketballunion Salzburg an diesem Wochenende pausieren. Grund dafür sind Covid-Fälle beim Gegner BBC Nord aus Eisenstadt. Die vorhandene Zeit nutzten das Coaching-Team und die Vereinsführung, um die Weichen für die weitere Zukunft zu stellen.

Der gebürtige Salzburger Christian Ponz, bislang Assistent von Dejan Ljubinkovic, sowie Athletiktrainer, übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Headcoaches. Der ehemalige BBU-Spieler ist zum Coaching-Team der Salzburger zurückgekehrt, nachdem er jahrelang in Wiener Leistungszentren, in mehreren Nachwuchs-Nationalteams, sowie auch in der vergangenen Saison in der ersten Liga tätig war. Bereits beim nächsten Spiel gegen den letztjährigen Tabellenersten Mattersburg wird er die Mannschaft leiten. Der bisherige Trainer Dejan Ljubinkovic bleibt der BBU im Scouting-Bereich erhalten.

BBU-Obmann Dusko Stojakovic will den Verein fit für die 1. Bundesliga machen: "Mit Christian Ponz setzen wir den Weg fort und haben hier ein langfristiges Programm für die weitere positive Entwicklung des gesamten Vereins ausgearbeitet. Mit der erneuerten Sporthalle Alpenstraße haben wir ein notwendiges Puzzle-Stück Richtung erste Liga bekommen. Natürlich wollen wir auch in wirtschaftlicher Hinsicht wachsen."

Der neue Headcoach freut sich über das Vertrauen, das in ihn gesetzt wird. "Ich blicke mit großer Freude der bevorstehenden Arbeit mit dem gesamten Team entgegen", sagte Ponz.