Die Bedeutung von Vereinen: "Der Berg allein macht das Dorf nicht zum Dorf"

Was wären die Orte in Salzburg ohne Vereine? Die Hotelierin und Tourismuschefin Alexandra Fritzenwanker hat eine klare Antwort.

Vereine sind der Kitt, der vor allem in ländlichen Regionen die Gesellschaft zusammenhält. In Tourismusgebieten sind sie auch für Gäste und Wirtschaft ein bedeutender Faktor.

Es heißt, in Dorfgastein ist jeder mindestens in zwei bis drei Vereinen. Sie auch? Alexandra Fritzenwanker: Erwischt. Ich bin nur in zwei Vereinen, wenn man den Tourismusverband dazuzählt - und dann bin ich noch im Alpenverein zurückhaltendes Mitglied. Aber dass jeder Dorfgasteiner in zwei bis drei Vereinen ist, trifft hauptsächlich auf die Männerwelt ...