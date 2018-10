Die Beine machten nicht mehr mit

Markus Amon aus Maishofen musste seinen Lauf vom Burgenland auf den Großglockner abbrechen.

Am Donnerstag in der Früh in Wagrain waren die Schmerzen endgültig zu stark. Der Maishofener Extremläufer Markus Amon musste aufgeben. Und das "nur" zwei Tage, 100 Kilometer und 5000 Höhenmeter vor dem Ziel. "Nur" deshalb, weil Amon und sein steirischer Laufpartner Klaus Gösweiner in den fünf Tagen davor schon fast 400 Kilometer und 13.000 Höhenmeter bewältigt hatten: Vom tiefsten Punkt Österreichs im burgenländischen Apetlon über mehrere 2000er bis Wagrain. Von dort lief Gösweiner am Donnerstag allein Richtung Großglocknergipfel weiter - dem Ziel des gemeinsamen Projekts "Crossing Austria".