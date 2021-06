Die Bergrettung warnt: Schneefelder erfordern besondere Vorsicht

Obwohl bereits Anfang Juni, herrscht dennoch in den höheren Berglagen noch tiefster Winter. Wer jetzt in die Wandersaison startet und eine Tour plant, sollte die Lage nicht unterschätzen. Im Interview: Klaus Wagenbichler aus Saalfelden, stellvertretender Leiter der Bergrettung Salzburg.

Wanderer, die sich im kniehohen Schnee versteigen, weil sie die vorhandenen Wegmarkierungen nicht mehr finden können: Dieses Beispiel und viele andere Fehleinschätzungen der herrschenden Schneeverhältnisse am Berg enden immer wieder mit einem Einsatz der Bergrettung.

Klaus Wagenbichler, ehrenamtlicher Bergretter und stellvertretender Landesleiter in Salzburg: "In höheren Lagen liegt heuer noch eine erhebliche Menge Schnee. Und dieser wird uns bis weit in den Sommer hinein noch Probleme bereiten." Viel Schnee bedeutet auch, dass die Orientierung schneller leidet. "Da kommt ...