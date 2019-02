Die besten Bilder des Salzburger Polizeiballs 2019

Hunderte Gäste waren ins "The Pitter" gekommen. Und auch die Prominenz ließ sich nicht lange bitten.

Der Polizeiball zählt zu einem Fixtermin in der Salzburger Ballsaison. Am Samstagabend war es wieder soweit. Hunderte Gäste folgten der Einladung von Polizeichef Franz Ruf ins "Imlauer Hotel Pitter". Pünktlich um 20.30 Uhr wurde der Ball von der Polizeimusik und der Tanzschule Seifert eröffnet. Unter den Gästen fand sich viel Prominenz. Die gesamte Polizeispitze war vertreten. Auch Staatssekretärin Karoline Edtstadler war gekommen. Für sie waren es zwei Polizeibälle in zwei Tagen. Schließlich war sie am Freitagabend bereits beim Polizeiball im Wiener Rathaus zu Gast. Stets in Uniform mit an ihrer Seite hatte sie ihren stellvertretenden Büroleiter im Staatssekretariat, Michael Takacs.

Auch die Chefs der Einsatzorganisationen waren am Samstagabend im "Pitter" mit von der Partie - Branddirektor Reinhold Ortler genauso wie Rot-Kreuz-Geschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch, Landesrettungskommandant Anton Holzer und sein Chef des Stabes, Herbert Wieser. Auch Militärkommandant Anton Waldner schwang das Tanzbein.

In Wahlkampfzeiten darf natürlich auch die Politik nicht fehlen bei einem solch wichtigen Ball: Neben Bürgermeister Harald Preuner sah man Vizebürgermeister Bernhard Auinger, Landeshauptmann Wilfried Haslauer in Begleitung von ÖVP-Klubchefin Daniela Gutschi, Ex-Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer, die SPÖ-Spitze rund um Walter Steidl, Gerald Forcher, Stefanie Mösl und Max Maurer sowie Bürgerlisten-Spitzenkandidatin Martina Berthold. Auch die FPÖ war vertreten, etwa mit Klubchef Andreas Reindl und Landtagsabg. Alexander Rieder.

Die "Kiberer-Bar" war am Samstagabend rasch voll. Dort wurde ausgelassen getanzt. Die Prominenz suchte sich unterdessen ein ruhigeres Plätzchen in der Skybar im fünften Stock.

Nächste Woche treffen sich die meisten Ballgäste wohl wieder in Abendgarderobe. Am Samstagabend lädt das Rote Kreuz zur Ballnacht, die wie gewohnt im Kongresshaus stattfindet.

Quelle: SN