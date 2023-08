Die besten Bilder vom Lammertaler HeuArt-Fest in Rußbach

Am Sonntag konnten die Heufiguren wieder bestaunt werden.

Großes Wetterglück hatten die Veranstalter des 21. HeuArt-Festes am Sonntag im Rußbach. Auch wenn der Sonnenschein der vergangenen Tage fehlte - der Regen blieb zum Glück aus. Und so konnte um 11 Uhr bei bester Stimmung der Heufiguren-Korso durch den Ort ziehen. Tausende Besucher bestaunten die kreativen Kunstwerke aus Heu. Insgesamt 21 Figuren wurden diesmal präsentiert, umrahmt von den Vereinen, den Schnalzern und den Musikkapellen der Orte Rußbach, Abtenau, Annaberg und St. Martin am Tennengebirge. Für großes Aufsehen sorgte die auf dem Kopf stehende Pfarrkirche aus Heu.