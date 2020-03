Die besten Neueinsteiger kochen in Salzburg auf

Mit über 250.000 Bewertungen von 19.000 Mitgliedern wurde der Falstaff Restaurantguide 2020 zusammengestellt.

Mit je 91 von 100 möglichen Punkten führen Andreas Stotter und Franz Meilinger vom Weyerhof in Bramberg sowie Jan Breus und Stefan Turowski vom Waldhaus Rudolfshöhe in Bad Gastein die österreichweite Liste der besten Neueinsteiger im Falstaff Restaurantguide 2020 an. Auch Patrick Pass vom Fritz&Friedrich in Obertauern schaffte es mit 88 Punkten unter die Top-10-Neueinsteiger.

Der Bundeslandsieg für das beste Restaurant geht in Salzburg an die Brüder Karl und Rudi Obauer (99 Punkte) in Werfen. Sie teilen sich mit dem Steirereck in Wien und dem Landhaus Bacher in Niederösterreich bei Punktegleichstand österreichweit den ersten Platz.

Unter den zehn besten Restaurants Österreichs listet der Gourmetführer zudem das Genießerrestaurant von Andreas Döllererin Golling (98 Punkte) und das Ikarus im Hangar 7 mit Küchenchef Martin Klein (98 Punkte) auf. Dort kocht im März Gastkoch Ivan Ralston aus Brasilien.

Die Top-Restaurants in Salzburg in der Falstaff-Wertung

1. Obauer: 99 Falstaff- Punkte

2. Döllerer: 98 Falstaff- Punkte

2. Ikarus Hangar-7: 98 Falstaff- Punkte

3. Senns Restaurant: 96 Falstaff- Punkte

4. Pfefferschiff: 95 Falstaff- Punkte

5. Mesnerhaus: 94 Falstaff- Punkte

6. Döllerers Wirtshaus: 94 Falstaff- Punkte

6. Mayer's auf Schloss Prielau: 94 Falstaff- Punkte

7. Salzburgerstube: 93 Falstaff- Punkte

7. Schloss Fuschl: 93 Falstaff- Punkte

7. Schloss Mönchstein The Glass Garden: 93 Falstaff- Punkte

8. Sonnhof: 92 Falstaff- Punkte

9. Ess:enz im Puradies: 91 Falstaff- Punkte

9. Weyerhof: 91 Falstaff- Punkte

9. Weyringer Wallersee: 91 Falstaff- Punkte

10. Erlhof: 91 Falstaff- Punkte

10. Esszimmer: 91 Falstaff- Punkte

10. Hecht! R120: 91 Falstaff- Punkte

10. Kirchenwirt seit 1326: 91 Falstaff- Punkte

10. Winterstellgut: 91 Falstaff- Punkte