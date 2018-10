Die besten Tennengauer Küchen im "Guide a la carte

Der Sieger in der Wertung des Gourmetsführers kommt wenig überraschend aus Golling. Auch andere Tennengauer Betriebe sind vertreten - einige sind aber auch wieder aus der Wertung gefallen.

Jedes Jahr im Herbst erscheint mit dem "Guide a la carte" einer der wichtigsten Gourmetführer Österreichs. Während sich eine Hand voll Tennengauer Betriebe seit Jahren einer ausgezeichneten Bewertung erfreuen dürfen, ist auch immer wieder für Überraschungen gesorgt. So hat es in diesem Jahr der Gasthof Langwies in Bad Vigaun unter die besten Lokale des Bundeslandes geschafft. Der "Guide a la carte 2019" bescheinigt dem Traditionsbetrieb eine "empfehlenswerte Küche" und "seriöses, ausgewogenes Weinprogramm" und vergibt dafür 59 von 100 möglichen Punkten.

Den österreichweit ersten Platz teilen sich wenig überraschend Andreas Döllerer und Dominik Lobentanzer von Döllerers Genießerrestaurant in Golling mit dem Steirereck in Wien. Beide Häuser kommen einmal mehr auf die Höchstzahl von fünf Sternen und 99 von 100 Punkten. Dazu gibt es die bestmögliche Bewertung für den Wein. Döllerers Genusswelten seien "ein rundum kulinarisches Kunstwerk", das Gourmetrestaurant dessen "strahlender Leuchtturm". Nur unwesentlich weniger Punkte, nämlich 82, gibt es in diesem Jahr für Döllerers Wirtshaus.

Als "bemerkenswerte Häuser mit außergewöhnlichem Angebot" würdigt der "Guide a la carte" auch das Toro Toro in Hallein (73 Punkte, zwei Sterne) und das Winterstellgut (72 Punkte, zwei Sterne). Ersteres wird für die Qualität des Fischs gelobt, Zweiteres unter anderem für die "geschmorte Lammhaxe". Mit einem Stern und 69 Punkten versehen wurde der Kellerbauer in Bad Vigaun, bei dem die auch unbekanntere Winzer umfassende Weinkarte hervorgehoben wird. Eine "sehr individuelle Note" bescheinigt der Gourmetführer dem Hohlwegwirt in Taxach. Dafür und für "erstaunliche" Weinauswahl gibt es 65 Punkte.

Im vorigen Jahr waren zudem das Halleiner Altstadtrestaurant Hassl, das Gasthaus Adler in Golling sowie der Sagwirt in Gaißau im "Guide à la carte" vertreten, sie haben es heuer nicht mehr in die Wertung geschafft.