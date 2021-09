Die Bischofsmütze in Filzmoos prangt jetzt auf T-Shirts

Der Ausgangspunkt war ein Foto des majestätischen Gipfels. Dieses erzeugte bei der Künstlerin Ulrike Halmschlager den Wunsch, die Bischofsmütze auch auf ein T-Shirt zu bannen. Die ehemalige ORF-Kamerafrau aus Salzburg lädt zu einer Sonderausstellung im Rahmen des Kunsthandwerksmarktes in Radstadt.

Die große Leidenschaft erwachte 2016: Ulrike "Ulli" Halmschlager hatte - berufsbedingt - schon immer ein Faible für das Fotografieren - mit einem guten Auge für Muster. Irgendwann entstand bei der ehemaligen ORF-Kamerafrau der Wunsch, die Farben und Formen auch auf Stoffe zu bannen. "Farbe ist für mich Energie - eine ganz intensive, die auch positive Ausstrahlung erzeugt."

Am Wochenende stellt die 61-jährige Künstlerin aus Salzburg ihre Werke in einer Sonderausstellung beim 31. Kunsthandwerksmarkt in Radstadt aus - unter ...