Die "bösen" Wölfe werden bejagt

Nach einer Reihe von Angriffen auf Nutztiere setzt das Land jetzt Maßnahmen gegen die Wölfe, mit denen auch Naturschützer leben können.

Der Schaden ist relativ gering, aber die Aufregung ist gewaltig. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) sagte am Freitag, in 25 Jahren im Landesdienst und als Regierungsmitglied habe er nicht erlebt, dass ein Thema so intensiv diskutiert werde. "Und es gibt nur Schwarz oder Weiß." Die Rede ist vom Wolf und seine Übergriffe auf Weidetiere.

Seit 29. April gab es in Salzburg elf Fälle von gerissenen Schafen, Lämmern, Widdern und Ziegen. Rund 25 Tiere sind tot, ebenso viele verletzt oder verschwunden. Der jüngste Verdachtsfall wurde am Donnerstagabend von einem Landwirt im Krallerwinkl in Maria Alm gemeldet. Gundi Habenicht von der Landesveterinärdirektion hat eine DNA-Probe entnommen, fand aber im Gegensatz zu den anderen Fällen keine Hinweise auf einen Wolf, etwa durch das Rissbild. Zwei Vorfälle konnten bisher eindeutig einem Wolf zugeordnet werden. Bei den anderen steht das Ergebnis der DNA-Untersuchung noch aus. "Bei dem nachgewiesenen Tier wissen wir, dass es aus dem Westalpenraum kommt", sagte Franz Moser, Leiter der Abteilung Lebensgrundlagen und Energie beim Land. Diese Wölfe gehören zur recht kleingewachsenen italienischen Population, die im Apennin die Verfolgung überlebt und von dort seit den 1990er-Jahren die Westalpen wiedererobert hat. Eine detaillierte DNA-Analyse und der Abgleich mit internationalen Datenbanken wird zeigen, ob der Pongauer Wolf schon irgendwo aufgefallen ist.

Seit 2014 wurden in Salzburg immer wieder Wölfe nachgewiesen. Nun stehe man aber vor einer völlig neuen Situation, weil dieser Wolf Tiere in Hofnähe und nicht auf der Alm angegriffen habe, so Schwaiger. Das erhöht die Betroffenheit und zwingt das Land zum Handeln. Der Agrarlandesrat stellte am Freitag einen Maßnahmenplan vor.

Sogenannte Problemwölfe sollen "entnommen" werden, wenn weder Herdenschutzmaßnahmen noch die Vergrämung des Wolfs gefruchtet haben. "Entnehmen" wird in der Regel "Schießen" bedeuten. Ein Gremium, in dem unter anderem Vertreter des Landes, der Bauern, der Forschung und der Naturschutz-organisationen sitzen werden, soll bis Ende Juni definieren, was ein Problemwolf ist. Schwaiger sagt, für ihn sei es ein Problemwolf, wenn er mehrmals Zäune überwinde und sich an Tieren in Hofnähe bediene. Der Wolf im Pongau wäre also einer.

Als weitere Maßnahmen wird das Land Herdenschutzmaßnahmen finanziell unterstützen, Beratung anbieten und betroffene Tierhalter unbürokratisch entschädigen. Wie viel Geld das Land dafür ausgebe, hänge von der Nachfrage ab, so Schwaiger. Und man will sich weiter für eine Herabstufung des Schutzstatus in der FFH-Richtlinie (siehe Daten & Fakten) einsetzen, damit man in den Alpen Weideschutzgebiete ohne Wölfe schaffen kann. "Das heißt aber nicht, dass wir den Wolf gar nicht wollen."

Der Werfener Hubert Stock wurde als Wolfsbeauftragter des Landes installiert. Er soll die Maßnahmen koordinieren und steht als erster Ansprechpartner zur Verfügung. Der 55-Jährige ist Leiter das Projekts "Respektiere deine Grenzen". Außerdem ist er als Nebenerwerbsbauer selbst Betroffener einer Wolfsattacke. Auf seinem Hof in Tenneck wurden am 1. Mai vier Lämmer gerissen. "Es ist ein emotional schwieriger Moment, wenn man einen Riss findet. Aber wir müssen die Diskussion wieder auf die Sachebene bringen. Unser Ziel ist, dass kein Bauer aufgibt."

Naturschützer sehen die Initiative von Schwaiger positiv. WWF-Wolfsexperte Christian Pichler sagt, es handle sich um einen erster Schritt in Richtung eines professionellen Wolfsmanagements. "Mit mehr Herdenschutz und Aufklärung ist Salzburg in die richtige Richtung unterwegs." Der Umgang mit "Problemwölfen" müsse rechtlich und naturschutzfachlich korrekt ablaufen. Hannes Augustin vom Naturschutzbund Salzburg sagt: "Endlich unterstützt das Land die Bauern beim Herdenschutz. Ein Abschuss darf nur die letzte Möglichkeit sein, wenn alles andere nicht hilft."

Manchen Landwirten gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Johann Wesenauer, Ziegenzüchter in Faistenau, sagt: "Es ist gut, wenn etwas passiert, aber es kann nur der Anfang sein. Weil immer wieder Wölfe nachwandern, hilft uns das nicht." Der Taxenbacher Schafzüchter Robert Zehentner sagt: "Das im Pongau ist kein Problemwolf. Jeder Wolf verhält sich so und holt sich die Beute, wo er sie am leichtesten erwischt. Der Wolf hat seine Scheu vor dem Menschen verloren, weil er jahrzehntelang nicht bejagt worden ist. Für mich gehört der Wolf als jagdbares Wild ins Jagdgesetz, auch wenn es dann von der EU ein Vertragsverletzungsverfahren gibt."