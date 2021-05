Die Bosna ist ihr Markenzeichen: Tochter Anja übernimmt den Imbissstand am Traklsteg

Formell ist es "Herbert's Hütte", aber mit Tochter Anja, deren Tochter und Oma Monika gibt es auch am Mayburger-Kai die "Drei Damen vom Grill".

Drei Mal wurde er wegen Schwarzverkaufs angezeigt, ehe er alle Auflagen erfüllte und seinen Imbissstand am Josef-Mayburger-Kai offiziell betreiben durfte. Das war vor 25 Jahren. Jetzt ist Herbert Litzlfellner dabei, seine nach ihm benannte Hütte an Tochter Anja abzutreten.

Die Mutter einer 6-Jährigen arbeitet als Kellnerin beim Raggei Bräu in Anthering, ist aber noch in Kurzarbeit. "Das hat mir zeitlich die Möglichkeit gegeben, mehr für den Imbiss zu machen", sagt die 32-Jährige. Nun will sie bleiben und das ...