Egal wohin sie kommt: Silke Stein zieht alle Blicke auf sich. Bald ist sie auf der größten Bühne des Tennengaus auf der Pernerinsel zu bewundern.

Besonders in der grauen Winterzeit ist sie ein willkommener Farbklecks: Ein flauschiger Mantel in tiefem Magenta, dazu ein voluminöser Schal und farblich abgestimmte Ohrringe aus Glitzerperlen. So erschien Silke Stein zur Pressekonferenz des Halleiner Weihnachtsmarkts, um ihre aktuelle Hauptaufgabe vorzustellen. ...