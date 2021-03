Die Caritas nimmt herrenlose Tiere auf

Nach jahrelangen Diskussionen startet die Errichtung eines Tierheims im Pinzgau. Und es wird ein einzigartiges Tierheim sein.

Zu den drei Tierheimen in Salzburg, Seekirchen und Hallein kommt nach jahrelangen Diskussionen nun auch eines in den Gebirgsgauen, und zwar in Bruck. Am Montag haben Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) und Caritas-Direktor Johannes Dines die Verträge unterschrieben und das Projekt vorgestellt. Das Tierheim entsteht auf dem Gelände des Caritasdorfs St. Anton.

Die Caritas stellt eine Fläche im Bereich der ehemaligen Gärtnerei im Dorf zur Verfügung. Die Gärtnerei samt Geschäft hat man 2014 wegen der hohen Verluste geschlossen. Die ...