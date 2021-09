Die Corona-Ampel in Salzburg leuchtet nicht mehr rot

Salzburg war vorübergehend das einzige Bundesland, in dem die Corona-Ampel auf Rot gestuft worden war. Die Infektionszahlen sind in den vergangenen sieben Tagen aber deutlich zurückgegangen.

Auch wenn die Experten nach Erklärungen suchen, Faktum ist: Seit in der vergangenen Woche die Ampelkommission Salzburg mit "Rot" ein sehr hohes Infektionsrisiko bescheinigt hat, ging die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen wieder zurück. Das führte auch dazu, dass am Donnerstag die Ampelfarbe für Salzburg wieder auf Orange zurückgestuft wurde.

Damit kommt die Corona-Ampel diese Woche in Österreich ohne Rot aus. Nur mittleres Risiko (Gelb) gibt es mittlerweile außer im Burgenland neu auch in Tirol. Für die übrigen Länder und den Bund gesamt gilt hohes Risiko, also Orange.

Die Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen fällt nicht im ganzen Land gleich aus. Laut Arbeitsdokument der Ampel-Kommission geht der Trend im Burgenland, in Salzburg und Tirol nach unten, dagegen in Nieder- und Oberösterreich, der Steiermark und in Wien nach oben. Tirol hat mittlerweile sogar die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz, sowohl in rohen Zahlen als auch risikoadjustiert, also unter Einschätzung von Parametern wie Alter der Patienten.

Salzburg war vergangene Woche trotz vergleichbarer Inzidenzwerte mit Oberösterreich und Wien als einziges Bundesland auf Rot gestuft worden. Begründet wurde das von der Ampelkommission neben der hohen Inzidenz mit der niedrigen Durchimpfungsrate und einer verbesserungsdürftigen Aufklärungsquote beim Contact Tracing. Tatsächlich lag Salzburg bei den Fällen mit aufgeklärter Quelle mit Tirol an letzter Stelle. Nach Angaben der Kommission waren zuletzt 60 Prozent der Infektionen nachvollziehbar gewesen.

Aktuell sind 1448 Salzburgerinnen und Salzburger an Covid-19 erkrankt - um 23 weniger als am Mittwoch. In den Spitälern liegen 47 Coronapatienten - elf davon auf der Intensivstation. Bislang sind 600 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Zahl der aktiv infizierten Personen in Salzburg sank von Mittwoch auf Donnerstag weiter - um 23 auf 1448. Infizierte nach Bezirken laut EMS im Vergleich zur letzten Meldung: Pongau 156 (minus 12), Tennengau 155 (plus 6), Lungau 29 (plus 3), Stadt Salzburg 577 (minus 9), Flachgau 401 (minus 17) und Pinzgau 130 (plus 6). Derzeit befinden sich 47 Covid-19-Patienten im Spital, davon elf auf der Intensivstation. Am Mittwoch waren es 55 - davon elf auf der Intensivstation. Es gab bisher 600 Todesfälle (plus 1) in Zusammenhang mit Covid-19. Der zusätzliche Todesfall betrifft einen 87-jährigen Flachgauer, der nicht geimpft war.



Die Stadt Salzburg ragt mit einer Inzidenz von 207,2 heraus

Laut Landesstatistik liegt die 7-Tage-Inzidenz mit Stand vom Donnerstag um 8.30 Uhr bei 147,5. Wesentlich höher sind die Zahlen in Wien (194,4) und Oberösterreich (190,5). Weiters: Tirol (80,0), Burgenland (81,1), Kärnten (101,4), Steiermark (104,8), Vorarlberg (109,7) und Niederösterreich (132,9). Der Durchschnitt in Österreich liegt bei 144,0. Die 7-Tage-Inzidenz nach Bezirken in Salzburg: Pongau 95,8, Pinzgau 100,9, Lungau 139,2, Flachgau 141,0, Tennengau 150,8 und Stadt Salzburg 207,2.