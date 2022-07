Die Dirndln flogen wieder: Gössl veranstaltete Dirndlflugtag

Dreizehn Einzelspringerinnen und zehn Gruppen stiegen am Samstag beim Gössl Dirndlflugtag vor dem Gwandhaus in Salzburg auf den Dreimeterturm, um mit ihrem Dirndlflug in den Teich die Juroren zu überzeugen. Eine 17-jährige Augsburgerin holte sich den Titel der "Königin des Dirndlflugs".

Für die Juroren war es keine leichte Aufgabe: Viele talentierte Springerinnen waren beim Dirndlflugtag 2022 am Start. Unter der Moderation des Bad Ischler Künstlers B.S. Stucka feuerte das Publikum die Teilnehmer kräftig an. Gastgeber Maximilian Gössl bewertete die Teilnehmer neben der Musikerin Katharina Baschinger, Unternehmerin Victoria Neuhofer, Skirennläuferin Conny Hütter und den ehemaligen Fußballspieler Otto Konrad. Königin des Dirndlflugs: Lisa Kazianka Nach einem spannenden Durchgang stand die Königin des Dirndlflug 2022 fest: Die höchste Punktezahl - nämlich 50 - ging an Lisa Kazianka aus Augsburg. Die 17-Jährige war bereits 2018 und 2019 unter den Topplatzierten beim Gössl Dirndlflugtag und holte sich heuer mit einem Sprung, der von Spagat in Handstand überging, den begehrten ersten Preis. Sie freut sich über einen Gössl Gutschein im Wert von 650 Euro. Platz zwei ging an die zwölfjährige Anna Maria Steiner. Sie gewann einen Tandem-Paragleitflug vom Gaisberg von flytandem.at. Eine Oldtimerausfahrt von fahr(T)raum als dritter Platz ging an die fünfundzwanzigjährige Sport- und Französischlehrerin Julia Traunfellner. Kreativpreis geht an Dirndloutfit als Biene Herta Wührer erhielt mit 79 Jahren als mutigste älteste Teilnehmerin eine Gössl Dirndlbluse als Sonderpreis. Der Preis für die kreativste Dirndlerscheinung unter den Teilnehmerinnen ging als Gössl Gutschein im Wert von 400 Euro an Sabine Holzer aus Salzburg für ihr Dirndloutfit als Biene. In der Gruppenwertung überzeugten Sabrina Reiter und Jacob Berger mit spektakulärer Akrobatik-Darbietung und erhielten mit 50 Punkten die Höchstwertung - und damit eine Stiegl-Bierparty. Gastgeber Maximilian Gössl freute sich über eine gelungene Veranstaltung mit zahlreichen Gästen und darüber, dass das sommerliche Wetter den Dirndlspringerinnen gewogen war. Ein buntes Rahmenprogramm mit Exponaten der Kunsthilfe Salzburg, kulinarischer Auswahl, die BeautyLounge von Sturmayr Coiffeure sowie Musik von DJ Andreas Mair und der Band Blusknepf sorgten zusätzlich für eine unterhaltsame Sommerveranstaltung.