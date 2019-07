Der Taugl-Bach transportiert so viel Geschiebe in den Hintersee, dass der See im Bereich der Einmündung zunehmend verlandet. Mehrere Maßnahmen sollen das künftig verhindern.

SN/sw/gemeinde faistenau Schon auf dieser Luftaufnahme aus dem Jahr 2015 war die zunehmende Verlandung im Bereich der Einmündung der Taugl erkennbar.