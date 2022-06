Die Dult: Ein Volksfest für jedermann

Nach zwei Jahren öffnete die Dult wieder ihre Pforten. Aus dem Ansturm kann man schließen, dass die Salzburger schon ausgehungert waren.

Die Vorfreude auf Volksfeste ist die schönste Freude und die ist uralt. Darauf weist schon das Wort dulps hin. Es stammt aus dem Gotischen und bedeutet "ausgelassenes Volksfest". Im achten Jahrhundert wurde Dult zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Das stammt aus den bairischen und alemannischen Sprachgruppen. Normal finden diese Volksfeste jährlich statt. Jetzt ist die Salzburger Dult zwei Mal ausgefallen. Man kann sich vorstellen, was passierte, als am Samstagvormittag die Pforten geöffnet wurden: "Die Besucher sind vor lauter Vorfreude hineingerannt. Wie bei einem Rockkonzert", sagt Michaela Glinz, Leiterin der Dult. Ein Gedicht von Willy Astor drängt sich auf:

Wir warn auf der Wiesn, des war a so schee, am Anfang warn Mandeln und Zuckerwatte.

SN/Kolarik Andreas Familienglück.

Futuristische Maschinen mit Menschen in Kapseln

Den ersten Mandel- und Zuckerwattestand lassen wir in der Eingangshalle links liegen. Hallen und Volksfeste passen übrigens nur auf den ersten Blick nicht zusammen. Erstens ist es dort drinnen kühl, wenn es draußen heiß ist - und trocken, wenn es draußen nass ist. Das ist auch der Grund, warum der Veranstalter dieses Volksfest als Wetterfest bewerben kann.

Auf der Rückseite der Halle öffnet sich ein riesiger Platz. Es sieht ein bisschen so aus, als ob Außerirdische gelandet wären. Da stehen futuristisch anmutende Maschinen, die Menschen in Kapseln auf unmenschliche Art und Weise hin- und herbeuteln. In der Mitte, dort wo früher der Maibaum stand, befindet sich ein 85 Meter hoher Turm namens Freefall. Der Name ist Programm. Da werden Sie auf einer Plattform gen Himmel gezogen, nur um dann in einem Höllenkaracho wieder fallen gelassen zu werden. Wir entscheiden uns lieber für einen Sitzplatz zu ebener Erd' in der Stieglhalle und zitieren noch einmal Willy Astor:

A Fischsemme und glei a Hopfenkaltschale, "geh setz di nur her do, mia schunkeln jetz alle".

SN/Kolarik Andreas Freefall: 85 Meter im freien Fall.

Auf dem Programm: Musik, Bier und Hendl

Der Festwirt Jochen Mörz empfängt uns. Er lebt seit 1992 das Leben eines Zirkusdirektors. Auf seinem Programm stehen unter anderem Musik, Bier, Hendl, Wurstsalat, Ochsen- und Schweinebraten. Einen Salat mit Weichkäse und Oliven hat er auch. Und weil es immer ein Thema ist: Die Stiegl-Maß kostet dieses Jahr 10,40 Euro. Vor der Pandemie tourte Mörz durch Frankreich. Seine letzten Stationen waren Paris und Marseille. Unterschiede im Feier- und Trinkverhalten der Franzosen konnte er nicht feststellen. Mörz ist eine Frohnatur, die auch kräftig Hand anlegt. Das muss er auch. Vor der Pandemie hatte er doppelt so viele Beschäftigte in der Küche und 40 Prozent mehr im Service. "Du kriegst heute kein Personal mehr", sagt er.

SN/Kolarik Andreas Bis zu 1800 Gäste passen in die Stieglhalle.

Die Hallen sind gefüllt und der Konsum von Zuckerwatte ist enorm

Den Ansturm scheint sein verbliebenes Personal ganz gut zu bewältigen. Die Stieglhalle ist seit Stunden mit 1800 Leuten bis auf den letzten Platz gefüllt. Eine Show-Kapelle heizt den Gästen ordentlich ein. Aber es geht recht gesittet zu. Die Salzburger Dult strahlt mehr den Charme eines Familienfests aus. Es ist rührend zu beobachten, wie Väter versuchen, ihren Kindern an Schießbuden die Handhabung eines Pfeilbogens beizubringen. Der Konsum von Zuckerwatte ist auch enorm und die Schausteller sind allesamt zufrieden mit dem Geschäft. Mörz und Glinz schwärmen jetzt noch vom Riesenrad. Das ist mit 55 Metern das höchste transportable Riesenrad der Welt. Sein Besitzer Hendrik Boos tourt damit durch die Welt. "Manchmal bleibt er ein paar Monate einfach an irgendeinem Strand damit", erzählt Mörz. Man kennt sich und man mag sich hier. Eine Neuerung ist übrigens der Brunch im Riesenrad. Und das bringt uns abschließend noch einmal zu Willy Astor:

Ich sitze ganz oben - mein Hendl is unten. Entsetzt sind die Menschen dort in Gondel drei. Do rauscht jetzt mei Hendl nebst Fischsemme nei.

Bis Sonntag, 12. Juni, ist die Salzburger Dult noch geöffnet.