Die Durchtestung aller 75 Seniorenheime in Salzburg beginnt

Der Zeitplan steht. Bis 26. April werden die am stärksten betroffenen Häuser getestet. Dann folgen Abstriche in 47 Heimen mit Verdachtsfällen. Bis 10. Mai sollen diese abgeschlossen sein.

Das Seniorenwohnheim in Altenmarkt ist bereits durchgetestet. Die Heime in Thalgau und Mittersill sind gerade an der Reihe, denn sie haben Priorität eins. Bisher wurden im Seniorenwohnhaus Thalgau zehn Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, sieben befinden sich im Covid-Haus der SALK, drei Bewohner sind verstorben. Im Seniorenwohnhaus Mittersill wurden insgesamt acht Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, zwei Bewohner sind verstorben. Die Testergebnisse sollen am Freitag vorliegen.

Bis Ende kommender Woche werden alle Seniorenhäuser getestet, die von Covid-19 am stärksten betroffen waren und sind. In weiterer Folge werden die Einrichtungen nach Größe durchgetestet. Konkret gibt es eine Prioritätenreihung samt klarem Zeitplan. Bis 26. April werden jene elf Seniorenwohnheime getestet, in denen bereits Fälle aufgetreten sind. Priorität 2 haben Häuser mit bisherigen Verdachtsfällen - das betrifft 47 Heime. Sie werden bis 10. Mai durchgetestet. Unter Priorität 3 und 4 fallen die restlichen 17 Seniorenheime, die abgestuft nach Größe getestet werden.

Insgesamt gibt es in Salzburg 75 Seniorenwohnhäuser mit rund 5200 Bewohnerinnen und Bewohnern und rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle: SN