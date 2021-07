Die Ehefrau mit zwei Messern getötet: 26-jähriger Serbe in Salzburg des Mordes angeklagt

Der 26-Jähriger stach laut Anklage im März dieses Jahres in Salzburg- Schallmoos seiner 22-jährigen Gattin mit einem Keramik- sowie einem großen Küchenmesser insgesamt acht Mal in Hals und Brust. Der Serbe hatte ein Kontaktverbot zur Frau, Tatmotiv war offenbar Eifersucht.

Vier Monate nach der schrecklichen Tötung einer 22-jährigen Frau in einem Wohnblock in Salzburg-Schallmoos brachte die Staatsanwaltschaft jetzt beim Landesgericht Mordanklage gegen den 26-jährigen Ehemann des Opfers ein. Demnach hat der Serbe seine junge Frau am späten Abend des 21. März trotz einer Wegweisung und eines striktes Kontaktverbots in ihrer Wohnung aufgesucht. Und dort auf äußerst brutale Weise vorsätzlich getötet.

Der Anklage zufolge stach er der 22-Jährigen zunächst mit einem Keramikmesser mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern hinter ...