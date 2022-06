Die Ehefrau und eine Nachbarin im Pongau brutal attackiert - psychisch Kranker soll in Anstalt

Weil er unter Einfluss einer schweren psychischen Erkrankung teils massive Gewalt gegen seine Ehefrau und gegen eine Wohnungsnachbarin ausgeübt hatte, brachte die Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg gegen einen 34-jährigen Arbeiter beim Landesgericht einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein.

Laut dem Antrag war am 16. März dieses Jahres eine Auseinandersetzung zwischen dem 34-jährigen Türken und seiner Gattin - das Paar hat zwei kleine Kinder - in deren Wohnung im Pongau eskaliert. Die Ehefrau rannte daraufhin aus der Wohnung des Mehrparteienhauses und schrie verzweifelt um Hilfe. Der Ehemann, der einem später eingeholten neuropsychiatrischen Gutachten zufolge an paranoider Schizophrenie leidet, eilte ihr nach. "Angetrieben von Stimmen in seinem Kopf", so der Einweisungsantrag, habe der 34-Jährige dann mit den beiden Händen den ...