Die eigene Wohnung ist wie ein persönliches Fundament

1100 Stadt-Salzburger befinden sich geschätzt in Wohnungsnot. Seit über zehn Jahren hilft "VinziDach" Langzeitobdachlosen, eine Bleibe zu finden.

"Housing first" heißt das Konzept, mit dem in Wien und Salzburg begonnen wurde. Der Ansatz: Menschen, die schon über einen längeren Zeitraum obdachlos sind, zunächst mit einer Wohnung zu versorgen - um sie dann über eine Betreuung von mindestens vier Jahren in den eigenen vier Wänden zu einem selbstständigen, geregelten Leben und Alltag zurückzuführen.

Seit 2012 setzt "VinziDach" - gefördert von Stadt und Land Salzburg - dieses Konzept in Salzburg um. Bis heute konnte so mehr als 100 ...