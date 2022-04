Die eigenen Bekannten und Freunde geprellt: Sechs Jahre Haft für notorischen Betrüger in Salzburg

Erheblich einschlägig vorbestrafter 38-Jähriger hatte etlichen Opfern Geld herausgelockt, um es vorgeblich in Gold zu veranlagen. Der gebürtige Steier - er saß schon einige Jahre in Haft - verursachte dabei einen Gesamtschaden von rund 350.000 Euro.

Richterin Martina Pfarrkirchner, Vorsitzende des Schöffensenats, konfrontierte den Angeklagten am Dienstag nach abgeführtem Strafprozess in ihrer Urteilsbegründung mit klaren Worten: "Die neuerlichen Betrügereien, die Sie verübt haben, sind schlichtweg unverschämt. Sie haben Ihre eigenen Bekannten und Freunde teils in enorme Schulden gestürzt. Vielleicht führt die nun erneute mehrjährige Haft endlich zu einem Umdenken bei Ihnen."

Die Vorwürfe gegen den bereits sieben Mal vorbestraften, zuletzt im Flachgau 38-jährigen gebürtigen Steirer, waren in der Tat massiv wie dreist: Obwohl erst im Juli 2018 wegen anderer massiver Betrügereien aus mehrjähriger Haft entlassen, lockte er laut jetziger Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg zwischen Ende 2018 und Jänner 2021 gleich acht Opfern, das Gros aus seinem persönlichen Umfeld, insgesamt 347.000 Euro heraus. Seine Masche: Er gaukelte fast allen der Opfer aus Salzburg, dem nahen Bayern und dem Flachgau vor, über Erfahrungen als Anlageberater sowie gute Geschäftskontakte zu diversen Goldveranlagungs- und -vorsorgefirmen zu verfügen und für sie Gelder gewinnbringend in Gold anzulegen.

Konkret brachte er etwa ein bayerisches Ehepaar dazu, ihm in zahlreichen Tranchen insgesamt 117.000 Euro zu übergeben, um die Gelder vermeintlich lukrativ in Gold anzulegen. Um das Paar bei der Stange zu halten, zahlte er auch wiederholt kleinere vermeintliche "Gewinnausschüttungen" zurück und legte auch eine gefälschte Urkunde vor, die beweisen sollte, dass er tatsächlich Gold gekauft und veranlagen lassen habe. Einen Flachgauer wiederum prellte er um 118.000 Euro, einen weiteren Mann um 91.000 Euro, die restlichen Opfer um vierstellige Beträge.

Das Gericht verhängte über den voll geständigen Serienbetrüger (Verteidiger. RA Markus Warga) letztlich sechs Jahre unbedingte Haft. Möglicher Strafrahmen: ein bis sogar 15 Jahre Haft, weil bei dem notorischen Betrüger die Voraussetzung der "Strafschärfung wegen Rückfalls" vorlagen. Der Angeklagte nahm das Urteil an, Staatsanwalt Mathias Haidinger überlegt noch - somit ist es noch nicht rechtskräftig.

Einige Geschädigte waren am Dienstag zum Prozess gekommen. Sie zeigten sich am Rande der Verhandlung extrem enttäuscht und verbittert darüber, dass der Angeklagte ihr Vertrauen derart schamlos ausgenutzt habe.