Die vorweihnachtliche Eislaufsaison wird eröffnet

Am 24. November geht der Eiszauber beim Volksgarten wieder in Betrieb. Es ist die vierte Saison für den Rundkurs. Unterdessen ist in der Altstadt schon alles vorbereitet.

