Die Eisriesenwelt geht frisch geputzt in die neue Saison

Höhle freut sich über starkes Eiswachstum

Die Wege und Treppen in der Höhle wurden wieder vom Eis befreit; der Staub von den spektakulären Eisformationen abgekehrt. Ein Mitarbeiter klettert seilversichert auf ein Säule und schlägt Eis ab, "da schauen wir auch auf die Sicherheit", betont Reinstadler. Denn zur Freude aller ist das Eis teilweise wieder stark gewachsen, "vor allem im Eingangsbereich oder in derHymirhalle bei Figuren wie dem Elefanten."

In der Höhle zieht es, denn die Türen sollen bei unter null Grad geöffnet sein, "aber beim Pickeln gerät man ins Schwitzen", schmunzelt Reinstadler. Die Höhlenführer bearbeiten in mühsamer Handarbeit Stufen und Durchgänge, um die Holzstege und Metalleitern des Höhlenrundgangs gänzlich frei von Eis zu bekommen. "Auch Höhlenforscher erwarten wir in Kürze wieder." Diese vermessen die Höhle und sind immer noch auf der Suche nach bislang versteckten Gängen im System. "Von der Universität Innsbruck sind Klimaforscher in der Höhle, mittels Langzeitstudie wird hier zur Entwicklung des Eises geforscht." Der Klimawandel ist in der Eisriesenwelt - im Unterschied zu anderen Eishöhlen - (noch) nicht spürbar, das Eis wächst nach über 100 Jahren erfreulicherweise immer noch, "wir wissen teilweise gar nicht, wohin damit". Erklärbar ist das Eiswachstum unter anderem aufgrund des Kamineffekts in der Höhle, der kalte Luftmassen bis zu einem Kilometer ins Höhleninnere transportiert. "Dazu ist es extrem gut isoliert."