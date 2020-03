Die ersten Coronapatienten in Salzburg sind wieder gesund

Jene beiden Personen in Fusch, die als erste infiziert waren, können wieder aus der Quarantäne entlassen werden.

Trotz zahlreicher neuer Coronainfizierter im Bundesland meldete das Land Salzburg am Donnerstagnachmittag aber auch eine gute Botschaft. Die ersten Coronapatienten - eine 36-jährige Wienerin und ihr Lebensgefährte (48) in Fusch an der Glocknerstraße - sind wieder genesen. "Jene Wienerin, die am 29. Februar als erste Person im Bundesland positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sowie ihr Lebensgefährte, der zwei Tage später erkrankte, sind wieder gesund und konnten offiziell aus ihrer behördlich angeordneten häuslichen Quarantäne entlassen werden", sagt LH-Stv. Gesundheitsreferent Christian Stöckl.

Hannes Schernthaner, der Bürgermeister von Fusch an der Großglocknerstraße, hat von Anfang an selbst tatkräftig bei der Versorgung der beiden mitgeholfen: "Wir waren regelmäßig in telefonischem Kontakt. Immer wenn etwas gebraucht wurde, haben mich die beiden angerufen. Nach einigen Tagen haben die Verwandtschaft und Bekannte die Versorgung übernommen."

So wie in den anderen Gemeinden auch sei in Fusch eine große Welle der Hilfsbereitschaft zu bemerken: "Der Zusammenhalt ist sehr groß. Wir wachsen in der Gemeinde noch mehr zusammen, das ist spürbar. Viele rufen an und fragen, ob sie etwas beitragen können. Wir waren eine der ersten Gemeinden im Land, die ihr Lieferservice ausgeweitet haben. Damit versorgen wir Seniorinnen und Senioren und andere Risikogruppen mit Lebensmitteln und Medikamenten", sagt Schernthaner.

