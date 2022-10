Die Ex-Freundin mit dem Tod bedroht - Flachgauer Wiederholungstäter sitzt nun in Haft

Kontaktverbot ignoriert und die "Ex" erneut bedroht - 24-jähriger wurde nun festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Wiederholt hatte ein 24-jähriger Flachgauer seine Ex-Freundin und ihre Kinder mit dem Tode bedroht. Nun sitzt der Wiederholungstäter in der Justizanstalt. Die 30-jährige Ex-Freundin aus Salzburg hatte die Beziehung mit dem 24-Jährigen im Juli 2022 beendet. Doch am 14. Oktober schrieb er ihr erneut und wollte wissen, warum sie ihn nicht mehr liebe. Die Frau antwortete nicht. Daraufhin schrieb ihr der Ex-Freund unzählige Nachrichten, wobei er sie beschimpfte und auch androhte, zu ihr nach Hause zu kommen. Am selben Abend stand er vor ihrer Tür und läutete Sturm. Die Frau verständigte den Notruf. Beim Eintreffen der Polizei gab sie an, dass der "Ex" sie und ihre Kinder (4, 6 und 8 Jahre alt) mit dem Tod bedroht habe. Eine Anzeige und ein Betretungsverbot waren die Folge.

Am 17. Oktober kam das Opfer dann wieder zur Polizei und gab erneut an, dass der 24-Jährige sie und ihre Kinder diesmal per SMS mit dem Umbringen bedroht habe. Der Flachgauer wurde nunmehr festgenommen und in die Justizanstalt überstellt.