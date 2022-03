Die Fastenzeit beginnt mit der Klarstellung: "Du bist Staub"

Eine Quarantäne im eigentlichen Sinne des französischen Worts "quarante" für 40 hebt an: Denn 40 Tage dauert jene Zeitspanne bis Ostern, die mit dem Aschermittwoch beginnt. Wo in Salzburg Fastenbrezen und das "Aschenkreuz to go" zu bekommen sind.

SN/erzdiözese salzburg Das „Aschenkreuz to go“ gibt es in der Stadt Salzburg bei der Franziskanergasse 3 und am Mirabellplatz (9 bis 18 Uhr) sowie in St. Margarethen im Lungau beim Multiaugustinum (8 bis 11 Uhr).