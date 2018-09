"Die feschen Schwedinnen spielten schon eine große Rolle"

Die wilden Sechziger. Karl Streitwieser, heute ist er 74, hat sie als junger Mann erlebt. Angesagt waren für ihn und seine Freunde vor allem der Voyage Club, die Pinzgauer Diele und das Grand Hotel.

"Der Voyage Club war unser Clublokal und unser Wohnzimmer. Wir waren täglich dort", schildert Karl Streitwieser und ergänzt: " Bei den Älteren gab es kein positives Echo. Aber es war unsere Art zu opponieren."

Im Alter von 18 bis 24 hat der Zeller viel Zeit im Club verbracht. "Wir waren ungefähr 15 Leute, Gründer war der Grassmann Heimo." Das Clublokal war im Gasthof Schweizerhof situiert. "Uns ging es um Freizeitspaß. Wir haben Billard gespielt, Tischtennis, auch das Kino war wichtig. Dieses war sehr gut besucht. Ich habe Komödien geliebt, mit Louis des Funès, mit Gunther Philipp, einfach was Lustiges. Ein Hit waren auch Filme mit Romy Schneider und Alain Delon oder mit Jean-Paul Belmondo."

Damals war auch die Zeit der "heißen Mädchen aus Schweden", wie Streitwieser sagt, "die haben für uns eine große Rolle gespielt". Er galt als "Roy Black von Zell am See", war nebenbei Fotomodell und dürfte als schwarzhaariger und blauäugiger Beau große Chancen bei den Blondinen aus dem Norden gehabt haben. "Ich habe die Zeit genossen, aber ich will nicht damit prahlen. Zell war ja schon eine Fremdenverkehrsmetropole und wir haben mit den Gästen mitgelebt ", sagt der heute 74-Jährige.

Es sei unbeschwert und Aids noch kein Thema gewesen. "Aber es gab Geschlechtskrankheiten." Wenn ein Bekannter an der Bar plötzlich nur Mineralwasser getrunken habe, habe man Schlüsse ziehen können. "Ein Geschlechtskranker durfte ja keinen Alkohol trinken."

Keine Rolle hätten Drogen gespielt, sagt Streitwieser, "aber wir haben es krachen lassen. Wir saßen auch oft an der Bar im Grand Hotel, mit einem Becks Bier, das war damals in." Er legte Wert auf sein Outfit. "Ich habe mir was schneidern lassen, nach Vorlagen aus Modejournalen. Einen Mantel habe ich auf Raten abgestottert. Ich habe begonnen, Fred-Perry-Leiberl zu tragen, das mache ich heute noch."

Musikalisch war es vor allem die Zeit der Beatles und der Rolling Stones, sagt Streitwieser. "Und alles hat geraucht, die Marlboro war die Marke." Natürlich sind die Mitglieder des Voyage Clubs gereist. "Ganz nach unseren Möglichkeiten. Etwa nach Podersdorf ins Burgenland. Der Grantner Peter hatte einen auffrisierten Puch 500."

Ein wilder Hund sei er nicht gewesen, sagt Streitwieser. Nach der Hauptschule machte er eine kaufmännische Lehre. Das war ihm mit 24 zu wenig. Er machte im zweiten Bildungsweg die Matura. Das hieß, drei Jahre lang von Montag bis Freitag jeweils von 18 bis 21.30 Uhr die Schulbank drücken - nach dem Job. Danach ging's oft mit der Schultasche in die Pinzgauer Diele, damals der Hotspot in der Bergstadt. "Es gab Livemusik und Rambazamba".

Gearbeitet hat Streitwieser im Kaufhaus Kugler (dort steht heute das Finanzamt). "Ich habe vor allem dekoriert, das hatte ich mir selbst angelernt. Und sogar einen Schaufenster-Wettbewerb gewonnen, einen Paris-Aufenthalt für zwei Personen, das war schon ein Hit." Ihm und seinen Freunden vom Voyage Club sei aber auch das soziale Leben in der Bergstadt immer am Herzen gelegen, sagt Streitwieser. "Wir haben uns eingebracht, etwa zu Weihnachten die alten Menschen im Seniorenheim besucht." Er war auch früh bei der Feuerwehr und hat das Hochwasser 1966 miterlebt. "Das war eine Katastrophe," habe die Florianijüngern aber auch zusammengeschweißt. Er ist noch heute bei der Zeller Feuerwehr. Ende der 70er-Jahre ging er in die Kommunalpolitik, war bis 1995 Gemeindevertreter und Stadtrat. Dann nahm er eine kurze politische Auszeit, kam 1999 zurück und blieb bis 2014. Mit 40 ist Streitwieser Berufsschullehrer geworden, als solcher ging er auch in Pension.

Seine jungen Jahre seien schön und unbeschwert gewesen, sagt Streitwieser. Er habe diese intensiv gelebt, aber im Fokus sei stets der Beruf gestanden.

Heute ist ihm der Bürgerbus ein großes Anliegen, ein Mal pro Woche ist Streitwieser ehrenamtlicher Chauffeur - so wie ein Dutzend anderer Leute. Er singt im Kirchenchor, ist Lesepate in der Volksschule und Referent des Zivilschutzverbandes.