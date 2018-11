Die Festung Hohensalzburg bleibt heute noch geschlossen

Der Föhnsturm der vergangenen Tage hat immer noch Auswirkungen auf die Festung in Salzburg.

Einerseits konnte bis zum Wochenende das havarierte Notdach wieder instand gesetzt werden, andererseits muss der Fußweg auch heute, Montag, noch geschlossen bleiben. Ursache dafür sind notwendige Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten. Es müssen Teile der Mauer gesichert werden, ehe der Weg von der Behörde voraussichtlich am Dienstag wieder freigegeben werden kann.

Parallel starten heute, Montag, die angekündigten Revisionsarbeiten an der Festungsbahn. Diese werden noch bis zum kommenden Freitag dauern. Die rund 200 Meter lange Bahn wurde 1892 erbaut und ist somit die älteste in Betrieb befindliche Standseilbahn dieser Art in Österreich. Sie befördert nach Darstellung der Salzburg AG pro Jahr mehr als zwei Millionen Fahrgäste auf die Festung und verkehrt im Zehn-Minuten-Takt. Eine Bergfahrt dauert 54 Sekunden.

