Die Feuerwehr-Sternfahrt führt nach Dorfgastein

In einem Jahr werden Tausende Florianijünger im Gasteinertal erwartet.

Genau in einem Jahr, nämlich von 30. Mai bis 2. Juni 2019 geht in Dorfgastein die 23. internationale Feuerwehr-Sternfahrt über die Bühne. Die Vorbereitungen für dieses gigantische Fest mit Teilnehmern aus ganz Europa laufen aber schon längst. Kürzlich überzeugte sich eine Abordnung des Sternfahrt-Präsidiums bei einem sogenannten Pre-Visit vom Stand der Vorbereitungen und von der Tauglichkeit des Festgeländes und der Oldtimer-Route. Dazu Matthias Egger, der OFK-Stv. der Freiwilligen Feuerwehr Dorfgastein: "Die Abordnung war nicht nur zufrieden, sondern sie war begeistert."

Bei den internationalen Feuerwehr-Sternfahrten - die nur alle zwei Jahre stattfinden - treffen sich stets Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus ganz Europa. In Dorfgastein werden rund 4000 bis 5000 Besucher erwartet. Einer der fixen Programmpunkte ist immer eine Ausfahrt mit Oldtimer-Feuerwehrfahrzeugen. Genau so einem Oldtimer - nämlich dem Opel Blitz (Bj. 1958) - ist es mit zu verdanken, dass Dorfgastein 2019 die Sternfahrt austrägt. "Wir sind mit unserem Blitz immer zu den Veranstaltungen gefahren, 2015 haben wir uns im Rahmen der Sternfahrt im schweizerischen Wetzikon für 2019 beworben und konnten uns gegen harte Konkurrenz durchsetzen", so Egger. 2017 wurde bei der Sternfahrt im dänischen Sonderborg eifrig die Werbetrommel für die Sternfahrt 2019 in Dorfgastein gerührt.