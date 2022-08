Die Finanz um 800.000 Euro geprellt? - Zahnarzt bestreitet Vorwurf

Ein inzwischen ehemaliger Zahnmediziner steht in Salzburg wegen Steuerbetrugs vor Gericht. Er stellte Patienten separate bzw. gesplittete Rechnungen und soll über Jahre nur maximal 50 Prozent seiner Einnahmen versteuert haben.

"Ich erkläre mich für unschuldig", betonte der inzwischen in Pension befindliche Zahnarzt, nachdem ihn Helmuth Marco Torpier, der Vorsitzendes des Schöffensenats, darüber aufgeklärt hatte, dass für den Fall einer Verurteilung "ein Geständnis einen sehr gewichtigen Milderungsgrund darstellt".

Staatsanwältin Sabine Krünes lastete dem Zahnmediziner, der zuletzt Ordinationen im Pongau und in Tirol betrieb, am Donnerstag am Landesgericht an, die Finanz um 802.000 Euro an abzuführender Einkommenssteuer geprellt zu haben. Inkriminierter Tatzeitraum: 2010 bis 2018. Im Fall von weiteren 362.000 Euro sei es beim Versuch geblieben.

Konkret habe der Angeklagte unter Verwendung falscher Urkunden bzw. falscher Rechnungen jährlich unrichtige Einkommenssteuererklärungen abgegeben und so das Vergehen der Abgabenhinterziehung bzw. das Verbrechen des Abgabenbetrugs begangen.

An Patienten wurden zwei Rechnungen gestellt

Der angeklagte Zahnarzt, so die Staatsanwältin, habe sich fast ausschließlich auf das Einsetzen bzw. Einkleben von Kronen, Implantaten und Inlays spezialisiert. "Seinen Patienten stellte er im Tatzeitraum nach Behandlungsabschluss zwei Rechnungen aus. Eine für die von ihm erbrachte zahnärztliche Arbeit und eine zweite Rechnung für die Kosten des jeweiligen Zahnersatzes". Der Steuerschwindel dabei betreffe laut Krünes Rechnung zwei: 2004 sei in der Schweiz eine Firma gegründet worden, hinter der der Angeklagte selbst gestanden sei. Und eben über diese Schweizer Firma habe der Angeklagte die Kosten für die Zahnersatzprodukte abgerechnet, die er zumeist bei einem Labor in der Türkei bestellt hatte. Die Staatsanwältin: "Die zweite Rechnung mussten die Patienten an die Schweizer Firma zahlen. Das wurde so gemacht, um bezüglich der eingenommenen Gelder für den Zahnersatz der Steuerpflicht in Österreich zu entgehen. Tatsächlich war aber diese Züricher Firma gar kein Leistungserbringer." Letztlich habe der Angeklagte "nur 40 bis 50 Prozent seiner Einnahmen versteuert".

Prozess wird am 20. Oktober fortgesetzt

Der Verteidiger des Zahnarztes, der Wiener Promi-Anwalt Manfred Ainedter, konterte: "Mein Mandant bekennt sich nicht schuldig, weil er nicht schuldig ist." Die besagte Schweizer Firma sei sehr wohl ein Leistungserbringer - sie erbringe für viele Zahnärzte etwa Service-, Beratungs- oder Marketingleistungen. "Warum soll mein Mandant für eine operativ tätige Firma in der Schweiz hier Steuern zahlen?" - Richter Torpier vertagte den Prozess auf 20. Oktober. Geplant ist die Vernehmung von Patienten, von anderen Zahnärzten und wohl auch einer Schweizer Anwältin, die als Verwaltungsrätin (Oberstes Verwaltungsorgan) der besagten Züricher Firma firmiert.