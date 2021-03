Die Flachgauer Tafel lässt sich auch von Corona nicht bremsen

Seit 2012 unterstützt die Flachgauer Tafel bedürftige mit Lebensmittelspenden. Diese Woche konnte die neue Ausgabestelle samt Zentrallager und Büros in Seekirchen eröffnet werden.

Diesen Mittwoch war es so weit. Die neue Ausgabestelle der Flachgauer Tafel in Seekirchen konnte eröffnen. "Wir waren am alten Standort in Eugendorf sehr beengt, und nachdem die Pfarre für das Büro Eigenbedarf angemeldet hatte, haben wir uns dazu entschlossen, uns zu vergrößern. Nach langer Suche sind wir schließlich in Seekirchen fündig geworden", berichtet Tafel-Obmann Reinhard Kallinger.

Auf rund 160 Quadratmetern hat die Flachgauer Tafel nun in der Anton-Windhager-Straße 14 einen neuen Verkaufsraum, ein großzügiges Zentrallager samt Kühlzelle ...