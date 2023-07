Die Fleisch gewordene Tempobremse

Als es um die Anschaffung unseres Katers ging, wurde ich überstimmt. 1:3 lautete das Ergebnis der familieninternen Abstimmung aus meiner Sicht. Das ist zwar schon fünf Jahre her, beschäftigt mich aber immer noch. Ich kenne natürlich die Argumente, dass sich Haustiere positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirken. Die Gegenargumente waren für mich dann aber doch schlagender: Eine Katze braucht ständige Aufmerksamkeit, verliert Unmengen Haare, ist immer hungrig und macht im Falle ihres Ablebens die Familie unendlich traurig. Letzteres lässt zum Glück noch auf sich warten, mit den anderen Punkten hatte ich aber schon mal recht. Jene, die mich kennen, werden einwenden: "braucht Aufmerksamkeit", "verliert Haare", "ständig hungrig" - das erinnert doch auch frappierend an den Autor dieser Zeilen. Und wenn ich so nachdenke, finden sich mittlerweile tatsächlich auch positive Aspekte der Katzenbesitzerei.

Besser als jeder Radarkasten

So dient der Kater verlässlich als Fleisch gewordene Tempobremse. An die 30er-Beschränkung, die bei uns gilt, halten sich nämlich nicht alle Verkehrsteilnehmer. Da trifft es sich gut, dass unser Stubentiger sehr gerne und ausgiebig die nicht vorhandene Mittelleitlinie entlangstreift. Und nur, weil ein Auto kommt, wird dieser Spaziergang auch nicht einfach beschleunigt oder gar beendet. Das wirkt besser als jeder Radarkasten. Entschleunigung ist auch in anderem Zusammenhang eine Spezialität des Katers. Es kann tatsächlich beruhigend sein, nach einem langen Tag auf der Couch Platz zu nehmen und dem Fellknäuel den Bauch zu kraulen (eine seiner Vorlieben).

Weitum bekannt ist unser Kater dafür, uns bei fast jedem Spaziergang zu begleiten. Das können auch mal mehrere Kilometer durch den Ort oder gar eine Runde um unseren Hausberg sein. Von wo dieser Vierbeiner schon überall allein zurück nach Hause gefunden hat, ist unglaublich. Mehrmals schon hatten wir ihn abgeschrieben, als er plötzlich wieder maunzend vor der Terrassentür stand. Und auch wenn eine Abstimmung nach wie vor 1:3 ausgehen würde - da habe ich mich jedes Mal gefreut.