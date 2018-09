Die Freiheit fand er in der Ferne

Das 68er-Lebensgefühl fand Fritz Moser nicht im damals stockkonservativen St. Johann, sondern während seiner Schulzeit in Graz und später auf ausgedehnten Reisen, die ihn quer durch Europa und bis nach Indien, Nepal und in den Irak führten.

Als ziemlich konservativ hat Fritz Moser die Pongauer Bezirkshauptstadt in den Jahren rund um 1970 in Erinnerung. Von Flower-Power und einem Aufbegehren gegen die von vielen als verkrustet wahrgenommene Gesellschaftsordnung gab es kaum eine Spur. Vom 68er-Lebensgefühl, das durch die Medien transportiert wurde, war er schon als junger Schüler fasziniert. "Meinem Vater hat das weniger gefallen, er war Gendarm und hat Wert auf eine strenge Erziehung gelegt, bloß nicht aus der Reihe tanzen, war die Devise", erinnert sich Moser.

Anfang der 1970er-Jahre kam er auf die Fernmeldeschule nach Graz: "Da habe ich dann das Gefühl von wirklicher Freiheit gespürt. In Graz war damals einiges los, es gab eine alternative Szene und viele Konzerte", erinnert sich der St. Johanner. Sein erstes Konzert war von Emerson, Lake and Palmer (auch bekannt als ELP), viele weitere folgten. "Wir waren ja Schüler aus ganz Österreich, haben uns gegenseitig besucht, ich war mit meinen Freunden an den Wochenenden viel auf Konzerten und Festivals unterwegs", erzählt Moser. Das erste selbst gekaufte Album war übrigens "The Dark Side of the Moon" von Pink Floyd, einer Band, die er heute noch sehr schätzt. Musik nimmt in seinem Leben einen wichtigen Stellenwert ein. Wie wichtig, zeigt sich daran, dass er seine Frau 1985 im Rahmen des Saalfeldener Jazzfestivals geheiratet hat. "Am Vormittag waren wir am Standesamt in Saalfelden, nachher haben wir mit unseren Freunden gemeinsam auf der Festivalwiese gefeiert. Die kirchliche Hochzeit für die Familie kam später" so Moser.

Zurück zur Schulzeit: Die wunderbaren Jahre in Graz gingen zu Ende, das Bundesheer rief zum Präsenzdienst. Vorher ging es aber mit einem Freund auf große Interrailtour, quer durch Europa bis hinunter nach Marokko. "Eine super Reise, natürlich mussten wir auch nach Amsterdam zum Melkweg-Club. Da hat es sich abgespielt, jeden Tag Konzerte von den coolsten Bands, es war fantastisch", erinnert sich der Fernmeldetechniker.

Dann jedoch kam die Ernüchterung: "Zivildienst zu leisten, war noch schwierig zu bewerkstelligen, ich dachte, das Bundesheer drücke ich schon durch." Abgeleistet hat er seinen Präsenzdienst in der Krobatinkaserne. Mit seinen Kollegen ist er gut ausgekommen, aber bei seinen Vorgesetzten ist er angeeckt und musste oft Wochenenddienste schieben. "Beim ersten Ausgang sind wir gleich zu lange fortgeblieben und dann über das Südtor in das Kasernengelände geklettert. Schlechte Idee, man hat uns sofort erwischt."

Aber auch diese schwierige Zeit ging zu Ende und Moser fand einen Job bei einer mittelgroßen Firma, die Rohrpostanlagen installierte: "Heute wissen viele ja gar nicht mehr, was eine Rohrpostanlage ist, damals waren sie aber sehr gefragt und meine Einsätze für die Firma führten mich oft ins Ausland, was mir sehr gut gefallen hat. So war ich beispielsweise in Moskau oder in Bagdad, ich habe dabei nur gute Erfahrungen gemacht." Im Irak war er mit seinen langen, blonden Jahren eine Sensation, sein örtlicher Arbeitskollege hat ihn in seiner ganzen Verwandtschaft und bei allen Freunden gleichsam als Naturwunder vorgeführt.

Goa war früher 68er-Feeling, heute Massentourismus

Aber auch privat reiste er sehr viel, Trekkingtouren führten ihn nach Nepal oder Nordindien: "Alles mit ganz einfachen Mitteln, wir haben uns halt so durchgeschlagen und geschlafen, wo es gerade gepasst hat." Auch Abstecher nach Goa durften nicht fehlen: "Damals haben Hippies dort Verkaufsstände betrieben, um sich finanziell so halbwegs über Wasser zu halten, der Hauch der 68er-Bewegung war deutlich zu spüren. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Frau dort, da hat es uns aber überhaupt nicht mehr gefallen, alles ist zu Massentourismus verkommen", bedauert er. Die Zeiten ändern sich, nicht immer zum Besseren: "Als wir jung waren, haben wir vieles noch viel lockerer gesehen als die Jugend heute. Die ist in vielen Dingen recht konservativ. Natürlich gibt es faktische Zwänge, wenn man eine Wohnung kauft oder ein Haus baut gilt es, Geld zu verdienen, um die Schulden bezahlen zu können. Aber das war früher auch nicht anders", so Moser, der zu mehr Gelassenheit rät.

Was ihn immer angetrieben hat, war und ist das Interesse an fremden Ländern und Kulturen. "Ich bzw. meine Frau und ich hatten auf unseren Reisen immer mit freundlichen Menschen zu tun. Nie gab es ein schlechtes Erlebnis wie etwa einen Diebstahl oder gar Überfall. Die oft übertriebene Angst vor dem Fremden beziehungsweise den Fremden kann ich nicht verstehen und teile ich nicht."

Folgerichtig erfüllt sich Fritz Moser auch zu seiner Pensionierung im kommenden Jahr einen Wunsch, den man eigentlich jungen Hippies zuspricht: "Meine Frau und ich kaufen uns einen VW-Bus und planen damit ausgedehnte Reisen durch Europa, speziell auch in den osteuropäischen Raum. Auch in die andere Richtung soll es gehen, Marokko steht auf unserer Wunschliste." Na dann: Gute Reise!

Die Sechzigerjahre: Dieses Jahrzehnt, die Ereignisse und seine Personen beeinflussen unser Leben bis heute. Haben Sie persönliche Erinnerungen, Fotos, Geschichten? Dann schreiben Sie uns: po@svh.at