Die Freude bei Salzburger Schülern ist groß: Endlich wieder (fast) normal Schule

Die Zeit des Fernunterrichts und Schichtbetriebs ist vorbei. Die Schüler hoffen nur eines: Dass dieser Zustand bis zu den Ferien anhält.

Endlich wieder Schule. Den meisten Schülerinnen und Schülern, die am Montag nach Monaten im Fernunterricht und im Schichtbetrieb in den Präsenzunterricht zurückkehrten, war die Erleichterung anzusehen. "Es ist viel anstrengender, durch Videokonferenzen am Unterricht teilzunehmen und allein daheim vor dem Computer zu lernen als direkt in der Schule", sagt Elias aus der 5e des Akademischen Gymnasiums in Salzburg. Er habe aber auch dazugelernt: "Ich bin jetzt viel organisierter und selbstbestimmter."

Auch sein Mitschüler Ruben ist froh, dass er ...