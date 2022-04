Die Friedensbotschaft des Osterfeuers soll in diesem Jahr besonders weit strahlen

In Unternberg sind nur mehr wenige Handgriffe von Michaela Gruber und Max Aigner notwendig, um das Osterfeuer fertigzustellen. Die Konstruktion des Holzturms, der schon einmal bis zu vierzehn Meter in den Himmel ragen kann, hat im Lungau Tradition. In den Gemeinden Unternberg und Lessach kümmert sich die Landjugend um den Osterbrauch. "Nach zwei Jahren Pause ist es heuer endlich wieder so weit", sagt die Obfrau der Landjugend Lessach, Laura Sagmeister. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird das Osterfeuer ...