Die frisch gekrönte Heukönigin ist derzeit im Dauereinsatz

Karin Holzinger aus Lengau hat in der Bio-Heuregion Trumer Seenland für ein Jahr das Zepter übernommen. im Herbst ist für die Heuköniginnen traditionell Hauptsaison.

Der Terminkalender von Karin Holzinger ist derzeit dicht gedrängt: Als kürzlich gekrönte Heukönigin ist sie am kommenden Wochenende bei der Berndorfer Kutschengala und beim Seehamer Kunsthandwerksmarkt zu sehen.

Am 30. September vertritt sie die Bio-Heuregion bei der offiziellen Eröffnung des neuen Biocampus in Seeham. Tags darauf stattet sie dem 195. Michaelimarkt in Straßwalchen einen Besuch ab. "Derzeit bin ich gut eingespannt, das ist auch gut so. Ich lerne neue Leute kennen und komme viel herum", sagt Karin Holzinger ...