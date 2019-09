Die "fünfte Jahreszeit" ist da: Bauernherbst offiziell eröffnet

In Saalfelden wurde der Salzburger Bauernherbst 2019 am Samstag mit einem großen Fest eröffnet. Das diesjährige Motto: Von Wurzeln und Wipfeln.

Nach dem Jazzfestival vergangene Woche standen in Saalfelden an diesem Wochenende die zünftigen Töne im Vordergrund. Bei der landesweiten Bauernherbst-Eröffnung wurde auf insgesamt drei Bühnen im Stadtzentrum musiziert und gefeiert - das Programm reichte von der Bürgermusik Saalfelden und der Saalfeldener Holzmusi mit ihren außergewöhnlichen Instrumenten über die Blechblas-Formation Juvavum 8 bis hin zu innovativer Volks- und Weltmusik von den Salzburger Nockerl. Am Handwerkermarkt konnten die Besucher die Arbeit von Drechslern, Holzschnitzern, Korbflechtern, Schmieden und Tischlern aus nächster Nähe erleben. Oder einem Zimmerer dabei zusehen, wie ein echter "Pinzga Zaun" entsteht - dieses Handwerk beherrschen selbst in der Region nur noch ganz wenige.

Großer Höhepunkt der landesweiten Bauernherbst-Eröffnung war wie immer der traditionelle Bauernherbst-Festumzug. Die Bäuerinnen und Bauern aus der Region erfüllten dabei gemeinsam mit den örtlichen Brauchtums- und Traditionsvereinen das diesjährige Bauernherbst-Motto "Von Wurzeln und Wipfeln" mit Leben. Tausende Besucher entlang der Festumzugs-Route im Stadtzentrum beklatschten die kreative Gestaltung von alten Wagen, Pferdegespannen und Oldtimer-Traktoren - ehe mit dem Stiegl-Bieranstich die "fünfte Jahreszeit" im SalzburgerLand offiziell eingeläutet wurde. "Das Bauernherbst-Motto unterstreicht einmal mehr, wie groß die Sehnsucht der Gäste und Einheimischen nach einem intakten Natur- und Lebensraum Wald ist", sagte Agrar-Landesrat Josef Schwaiger bei seiner Eröffnungsrede. Es zeige sich, wie stark der Bauernherbst im Land verwurzelt sei.

Zum Bauernherbst gehört aber auch die passende Kulinarik. An vielen Marktständen verkosteten die Festbesucher selbstgemachte regionale Qualitätsprodukte und traditionelle Speisen aus der bäuerlichen Küche. So kamen etwa auch Gäste, die gerade im SalzburgerLand ihren Urlaub verbringen und das Fest besuchten, in den Genuss von selbstgepressten Säften, Kräuter-Spezialitäten, Apfelradln oder "Pinzgauer Bladl" (gefüllte Teigtaschen)."Der Salzburger Bauernherbst bringt Gäste und Einheimische an einen Tisch. Das ist seine besondere Stärke und der Hauptgrund, warum er heute die bekannteste touristische Produktmarke im SalzburgerLand ist", sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH. "Der Bauernherbst spannt einen authentischen Bogen von der Arbeit und Lebensweise unserer Bäuerinnen und Bauern über echte Bräuche und traditionelles Handwerk bis hin zu den regionalen Speisen und selbstgemachten Produkten direkt vom Hof. Das macht ihn zu einem idealtypischen Beispiel für nachhaltigen Tourismus. Er ist naturnah, stärkt die regionalen Kreisläufe und bringt touristische Wertschöpfung direkt zu den Menschen in den Salzburger Regionen."

Insgesamt 72 Bauernherbst-Gemeinden sind in diesem Jahr ein Teil des 24. Salzburger Bauernherbst. Bis einschließlich 3. November stehen nun rund 2000 Veranstaltungen auf dem Programm, zu denen wieder mehr als 500.000 Besucher erwartet werden. Alle Infos & Termine: www.bauernherbst.com

Quelle: SN