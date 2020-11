Die Gasteiner Krampusse dürfen heuer nicht laufen

Covid-19-Gesetz zerstört die Hoffnungen der Brauchtumsfreunde.

Nun steht es fest, der traditionelle Gasteiner Krampuslauf am 5. und am 6. Dezember wird nicht stattfinden. Am Montag erreichte den Bad Gasteiner Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP) ein Schreiben des Legislativ-und Verfassungsdiensts des Landes. Das Fazit der Rechtsexperten: Der Krampuslauf ist eine Veranstaltung nach dem Covid-19-Gesetz. Demzufolge sei die Austragung ganz klar unzulässig. "Es ist schade, dass heuer nichts möglich ist, aber zumindest haben jetzt alle Sicherheit", sagte Steinbauer.

Im Tal war bis zuletzt heftig diskutiert worden. Vor ...