Die Gattin und die vier unmündigen Kinder misshandelt? - Warum für angeklagten Ehemann ein Freispruch erfolgte

40-jähriger Syrer soll seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder immer wieder geschlagen, getreten und auch bedroht haben. Im Prozess in Salzburg machte die Ehefrau nun von ihrem Recht auf Aussagebefreiung Gebrauch.

Ein 40-jähriger, in Salzburg lebender Syrer saß am Mittwoch wegen des ihm angelasteten Verbrechens der "fortgesetzten Gewaltausübung" in einem Schöffenprozess auf dem Angeklagtenstuhl. Staatsanwältin Katharina Nocker warf ihm konkret vor, von Anfang Mai bis Ende August 2023 seine Ehefrau und ...